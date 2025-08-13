Шторки под запретом: водителям грозят крупные штрафы за «иранскую» тонировку

Национальный автомобильный союз предложил установить штраф до 15 тысяч рублей за использование съемных шторок на автомобильных стеклах, известных как «иранская тонировка». Инициатива направлена в МВД, сообщил вице-президент НАС Антон Шапарин.

По его словам, количество водителей, нарушающих правила тонировки, растет, а новые изделия позволяют имитировать затемнение стекол без установки постоянной пленки. Ранее популярны были тканевые гардины, сейчас же распространены выдвижные пленки, которые можно встретить на многих маршрутках, включая московские.

В НАС считают, что действующие меры недостаточны, а использование подобных приспособлений снижает видимость на дороге, особенно в темное время суток, что увеличивает риск ДТП, в том числе с участием пешеходов и пользователей электросамокатов.

Шапарин также отметил, что «иранская тонировка» может представлять угрозу с точки зрения преступности и терроризма, поскольку ограничивает обзор и затрудняет идентификацию людей в салоне автомобиля.