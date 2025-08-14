Почему не стоит паниковать из-за радиоактивных авто

Некоторые Telegram-каналы сообщили о том, что в китайских гибридах и электромобилях зафиксировано излучение радиации выше нормы в восемь раз. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала "Российской газете", что бояться ничего не стоит.

"Замеры в некоторых режимах показывают, что электромагнитное излучение в районе силовых кабелей и батарей гибридов может превышать санитарные нормы. Особенно это заметно при интенсивной зарядке или резком разгоне, когда силовая электроника работает на пределе.

У гибридных и электрических автомобилей есть электромагнитное поле - это физическое явление, которое нельзя "выключить". Оно возникает при работе:

• тягового электродвигателя;

• инвертора, который преобразует постоянный ток батареи в переменный для мотора;

• высоковольтной проводки.

Почему показатели иногда "выше нормы".

При замерах возле неэкранированных участков силовой линии (особенно рядом с инвертором или под полом у батареи) можно увидеть пиковые значения выше фоновых. Но:

• Санитарные нормы предполагают, что человек находится в поле постоянно - в машине же воздействие кратковременное и нестабильное.

• Большинство современных гибридов имеют многослойное экранирование проводки, ферритовые кольца на кабелях, металлические короба вокруг батарей - всё это сильно снижает излучение.

Почему не стоит паниковать? Расстояние - лучший друг безопасности. Интенсивность поля падает пропорционально квадрату расстояния. Сиденье водителя обычно на 40-60 см от источника поля, а кабели проходят в экранированных каналах.

Независимые международные исследования (например, SAE, WHO, ICNIRP) не нашли убедительных доказательств, что излучения гибридов в реальных условиях опасны для здоровья.

Приборы могут фиксировать "высокие пики", но они часто лежат в диапазоне частот, где ткань человека поглощает энергию крайне слабо.

Но давайте вспомним, как мы реагировали на любую новую технику:

• Первые телевизоры - экраны ставили в отдельную комнату, некоторые даже надевали "защитные очки".

• Первые компьютерные мониторы - популярны были специальные светофильтры и "экраны" от излучения.

• Мобильные телефоны - вокруг SAR-показателей появлялись целые страшилки, кто-то говорил "не держите у головы дольше минуты".

Со временем наука ставила точки в этих вопросах: часть страхов оказывалась преувеличенной, часть - подтверждалась, но находились технические решения, которые делали технику безопаснее.

Страх "всего нового" - это скорее привычный механизм самосохранения, который мы видим уже десятки лет.

А основная опасность в авто по-прежнему - не излучение, а скорость и невнимательность водителя", - отметила эксперт.