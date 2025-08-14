Дилерам Suzuki приказано срочно отменить заказы на 5-дверный Jimny

Австралийское подразделение Suzuki приказало отменить заказы на Jimny XL без объяснения причин и вернуть предоплату клиентам.

Единственное, что известно: проблема не установлена, но не связана с безопасностью, поэтому эксплуатация внедорожника не запрещена.

Пятидверный Suzuki Jimny XL выпускается в Индии, где сейчас проходит внутреннее расследование.

В марте 2025 года в Австралии поставили на "стоп" заказы на трёхдверный "Джимни" и рекомендовали воздержаться на поездках на уже проданных авто: в прошлый раз отзыв был связан с отсутствием обязательной системы экстренного торможения.