На российском рынке продажи оригинальных деталей для ремонта автомобилей снизились до минимума за последние три года, их доля составляет всего 20%. В первую очередь, как сообщили Quto.ru в компании Автостэлс, речь идёт о компонентах для автомобилей из Европы, Японии и Южной Кореи.

По данным аналитиков, от поиска и покупки «оригинала» отказались владельцы Volkswagen, Renault, Hyundai, Kia, Nissan, Toyota, Ford и Chevrolet.

Эксперты связывают эту тенденцию с общим снижением этих автомобилей в российском парке, особенно новых. Так, в июле 2025 года ввоз «серых» автомобилей сократился на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кроме того, стоимость запчастей вынуждает автомобилистов искать более доступные неоригинальные аналоги.

«Доля оригиналов запчастей для популярных марок продолжит снижаться в ближайшие 1-3 года. Её рост возможен, но маловероятен. Для его обеспечения необходимо либо полноформатное возвращение крупных брендов в Россию с ценами на уровне рыночных, либо снижение стоимости оригинальных автотоваров их производителями — что является невозможным из-за растущих затрат на логистику», — пояснил директор по работе с ключевыми клиентами Автостэлс Дмитрий Маркелов.

Тем не менее, сценарий с полным исчезновением из России оригинальных запчастей эксперт считает маловероятным. Хотя не исключено, что «оригинал» станет нишевым товаром, который будет интересен дилерам, владельцам новых машин и премиума, где покупатели традиционно предпочитают доплатить за качество.