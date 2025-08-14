JAC может привезти в Россию кроссовер JS9

Китайская компания JAC Motors планирует привезти новый внедорожник. Об этом сообщает «Рамблер «Авто». Скорее всего речь идет о модели JS9, которая является конкурентом Haval H9.

«Внедорожник JAC построен на базе 5,3-метрового пикапа T9, имеет рамную конструкцию и увеличенный дорожный просвет. Клиренс на прототипе, напомним, составляет 210 мм. Модель будет доступна как в дизельном, так и в бензиновом варианте. Трансмиссия — 8-ступенчатый классический «автомат» с подключаемым полным приводом part-time», — сообщает портал.

Других сведений на данный момент нет, как и данных по стоимости.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

