Чем грозит беспечность при продаже автомобиля

На различных автомобильных форумах и в социальных сетях почти одновременно появилось множество объявлений от людей, которые желают разыскать владельцев своих бывших транспортных средств. Удивительно, но все они продали свои автомобили более года назад, но только сейчас у них возникла необходимость найти нового собственника.

О том, чем вызвано это желание и почему сиюминутная потребность избавиться от своей легковушки без заполнения договора купли-продажи может привести к весьма плачевным последствиям, рассказал портал "Автовзгляд".

Как известно, пока гром не грянет - мужик не перекрестится. Это выражение как нельзя лучше описывает поведение большинства отечественных автовладельцев, когда речь заходит о такой сложной процедуре, как переуступка прав на транспортное средство. Проще говоря, в момент продажи.

Некоторые, охваченные желанием потратить ещё не полученные деньги, соглашаются передать машину с номерами по договору, не указывая нового владельца, другие - вообще без договора, а третьи - обращаются к сомнительным организациям, которые помогают с продажей. И те, и другие в конечном итоге сталкиваются с проблемами, которые приходится решать за свой счёт.

Так, на специализированных автомобильных форумах в интернете были зафиксированы случаи, когда лица, осуществившие отчуждение транспортного средства, предпринимают попытки установления его текущего владельца. По мнению специалистов портала, основной мотивацией для таких действий является необходимость урегулирования вопросов, связанных с административными штрафами и оплатой транспортного налога, который продолжает приходить предыдущим собственникам.

Но оплата чужих нарушений - это лишь верхушка айсберга. В случае, если недобросовестный приобретатель окажется вовлечён в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого он может покинуть место аварии, ответственность за возмещение ущерба и возможные юридические последствия лягут на плечи продавца.

В нашей стране налоговые обязательства формируются ежегодно в конце года, в декабре. Поэтому человек, который продал свой автомобиль, например, в мае, может не знать, что транспортное средство всё ещё зарегистрировано на нём. К сожалению, многие люди становятся настолько доверчивыми в момент продажи автомобиля, что передают и транспортное средство, и документы незнакомым людям без какого-либо контроля, в результате чего еще некоторое время платят пошлины за уже не свою легковушку в течение нескольких лет.

Для предотвращения подобных инцидентов в будущем и минимизации рисков специалисты настоятельно советуют своевременно осуществлять процедуры перерегистрации транспортных средств после их продажи, а также информировать соответствующие органы о смене собственника.

