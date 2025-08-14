Эксперт посоветовал не заправлять машину 92-м бензином вместо 95-го

Регулярно заливать в бак автомобиля топливо с меньшим октановым числом, чем рассчитано производителем, не рекомендуется. Об этом заявил бывший президент РОАД Олег Мосеев в беседе с aif.ru.

© nsn.fm

Как отметил эксперт, если производитель заявляет определенное минимальное октановое число, под него и рассчитывают характеристики двигателя.

«Если единоразово залить в бак бензин с меньшим октановым числом, то проблем возникнуть не должно. Но если это делать постоянно, то износ двигателя будет существенно больше, чем заложен производителем», — подчеркнул Мосеев.

Однако даже в этом случае двигатель вряд ли быстро придет в негодность. Тем не менее, автовладелец ощутит потерю мощности.

«А когда он придет в негодность… Вряд ли это произойдет быстро, пробег все равно существенным должен быть», — заявил Мосеев.

Эксперт посоветовал автомобилистам не экономить и не заливать в бак 92-й бензин вместо 95-го. Мосеев заключил, что чем выше октановое число, тем больше уверенности в качестве топлива.

Ранее стоимость бензина Аи-95 впервые достигла 79 567 рублей за тонну, при этом топливо Аи-92 дорожало до 68 321 рубля.