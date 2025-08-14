Пикап «Тачанка», считавшийся утерянным, внезапно обнаружили

В конце 1990-х годов был создан необычный пикап «Тачанка», который считался утерянным, но спустя более чем четверть века неожиданно нашёлся: он находится в частных руках.

Фотографии автомобиля опубликовал телеграм-канал Undeterm Cars. Машина выглядит уставшей, но брошенной её назвать нельзя.

Проект «Тачанки» стал совместной работой АЗЛК и НАМИ и появился после двух менее вызывающих пикапов под названием «Гренадёр».

В основу легло шасси УАЗа-31512, а под капот установили карбюраторный V8 от ГАЗ-53, серьёзно доработанный конструкторами. Раздаточная коробка досталась от УАЗа, сцепление — от ГАЗ-53.

В облике кузова легко угадываются черты «Москвича-2141». По некоторым сведениям, для переделки использовали не серийный хэтчбек, а один из опытных универсалов.

Интерьер остался без изменений от стандартного «Москвича». Спереди установили лебёдку с тягой до 3 тонн, а для облегчения управления поставили гидроусилитель от ГАЗа.

Автомобиль задумывался как серийный, но так и остался единственным в своём роде.

Сейчас, по словам источника, он находится у скромного, но заботливого владельца. Кузов проржавел, но сохранил комплектность, а под капотом всё ещё стоит оригинальный восьмицилиндровый мотор.