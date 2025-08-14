«Ростсельмаш» разрабатывает автоматическую коробку передач

В рамках развития собственной компонентной базы компания «Ростсельмаш» продолжает работу над созданием автоматических коробок передач (АКПП).

Речь идёт о трансмиссиях типа PowerShift для тракторов 3000 серии. Такие АКПП могут работать как в автоматическом, так и в ручном режимах. Они имеют 16 скоростей вперёд и 9 назад, а также отбор мощности для гидравлики трактора. В будущем планируется установка на задний мост ходоуменьшителя. Это будет особенно полезно для движения трактора при полевых работах на сверхнизких скоростях от 0,3 до 2,5 километра в час. Конструкция новой АКПП допускает её сборку с задним мостом в единый моноблок, выполняющий роль элемента несущей системы сельхозтехники. Также она снабжена общей масляной ванной, которая обеспечивает одновременную смазку обоих агрегатов без использования дополнительных гидромоторов и насосов.

В настоящее время проект по созданию трансмиссий находится на этапе сборки и испытаний. Одна из таких разработок прошла стендовые испытания на предприятии. Сейчас проводится настройка программного обеспечения системы на базе Института перспективного машиностроения компании в ДГТУ. Одновременно в экспериментальном цехе готовится сборка ещё двух опытных образцов, которые года пройдут ресурсные и функциональные испытания непосредственно в составе тракторов уже этой осенью. Также планируется выпуск опытно-промышленной партии коробок передач, которая осуществляться на заводе трансмиссий компании. Площадка предприятия для их производства уже оснащена необходимым оборудованием.

Впервые о планах создания собственной автоматической коробки передач Ростсельмаш сообщил в декабре прошлого года. Тогда был представлен опытный образец первой в России автоматической трансмиссии типа PowerShift для тяжёлых тракторов мощностью от 440 до 620 лошадиных сил. Гендиректор компании Валерий Мальцев отметил, что проект позволит реализовать стратегическую цель производителя по достижению технологической независимости от западных компонентов. Ещё одним направлением является создание автоматической коробки передач для классических тракторов 1000 серии мощностью 270 – 370 л.с. Этот проект реализуется с 2021 года. На сегодня уже собран первый её образец.

Проекты по созданию АКПП Ростсельмаш реализует при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) России.

