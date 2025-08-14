Прошла премьера Lada Iskra SW для такси: авто сняли на видео

В рамках 13-го Международного евразийского форума такси были представлены Lada Iskra SW и Lada Aura, подготовленные для работы в сфере пассажироперевозок.

Если "таксишную" Lada Aura уже показывали - в июне на экономическом форуме в Петербурге, то для Iskra SW в новом исполнении - это дебют.

Автомобиль получил специальную цветографическую схему, "шашечки" на крыше и, по неофициальной информации, отделку салона из материалов для интенсивной эксплуатации.

Lada Iskra представлена седаном, универсалом и его кросс-версией. Двигатели - объёмом 1,6 литра мощностью 90 и 106 л.с., базовый мотор агрегатирован 5-ступенчатой МКП, для второго доступны 6-скоростная "механика" и вариатор. Цены - от 1,25 до 1,8 млн рублей.