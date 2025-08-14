Зачем нужны правила ПДД для роботов-доставщиков

Минэкономразвития предложило официально разрешить роботам-доставщикам передвигаться по дорогам. Согласно проекту постановления, их скорость ограничат: не более 25 км/ч на проезжей части, 10 км/ч на тротуарах и всего 6 км/ч при переходе дороги. Документ также устанавливает технические требования: каждый ровер должен быть оснащён красным флажком высотой метр. Прописаны и правила поведения в случае аварий. Инициативу поддерживает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. В беседе с Авторадио эксперт расскзал, что закрепить статус роботов-курьеров в ПДД просто необходимо.

"И это отличная история, потому что, во-первых, у нас огромный дефицит кадров в логистике, и нам в таких условиях, конечно, нужно выстраивать роботизированную доставку. Мы понимаем, что главная еще задача экспериментального правового режима - это установить ответственность операторов, установить ответственность собственников этой роботизированной техники. В случае ДТП, в случае любых кризисных ситуаций, там водители, пешеходы должны понимать, что вот есть нормативный акт, в котором черным по белому написано".

Также эксперт добавил, что в дальнейшем нужно менять инфраструктуру городов, чтобы людям и роботом было вместе комфортно.

"В городе необходимо совершенствовать инфраструктуру, наши города меняются, условия меняются, всё меняется, и необходимо всем найти в этом городе место, потому что доставщик на велосипеде сегодня есть, и ему ищут место на дороге, а завтра он уехал работать на стройку в Южную Корею, и созданная для него инфраструктура исчезает. То есть нам нужно строить наши города на будущее, наше будущее, конечно, роботизированное, сейчас эти технологии только обкатываются, завтра они будут стандартом".

Сейчас роверы не упоминаются ни в ПДД, ни в законодательных актах, поэтому фактически работают вне правовых рамок.