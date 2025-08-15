Почему машины из 80-х и 90-х славились надежностью

Автомобили, выпускавшиеся в 1980–1990-х годах, отличались высоким запасом прочности и могли проходить сотни тысяч километров без серьёзного ремонта. При хорошем уходе многие из них продолжают исправно работать и сегодня. Современные массовые модели, к сожалению, уже не демонстрируют таких показателей надёжности.

© Южный автомобиль

Доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ, кандидат экономических наук Артём Меренков поясняет, почему автомобили прошлого служили дольше.

Комментарий эксперта:

По словам Артёма Меренкова, в начале развития автопрома компания General Motors ввела возможность кастомизации — клиенты могли выбирать цвет, тип кузова и другие параметры. Это усилило интерес к продукции, но вместе с тем зародилась концепция запланированного устаревания. Постепенно баланс между долговечностью, индивидуальностью и маркетингом сместился в пользу последних.

В 1990–2000-х всё чаще звучала идея обновлять автомобиль каждые 3–5 лет. Модели стали регулярно подвергаться рестайлингу, и срок службы, заложенный производителем, уменьшился. Так, по данным, опубликованным АВТОВАЗ в июле 2025 года, официальный ресурс автомобилей Lada составляет 8–10 лет или 120 000–160 000 км пробега — в зависимости от того, что наступит раньше.