Импортируемые в РФ машины хотят обязать оснащать FM-радио

Радиохолдинги требуют обязательной предустановки FM-радио на ввозимые в РФ авто

© За рулем

Радиохолдинги обратились с требованием к властям об обязательной предустановке FM-приемников и российского индустриального радиоплеера в автомобили, которые импортируются в Россию. Об этом сообщается со ссылкой на источники в медиарынке в публикации РБК. Как отмечает издание, радиостанции настойчиво продвигают эту инициативу, стремясь включить её в Концепцию развития телерадиовещания до 2035 года, работа над которой ведётся с 2023 года.

По мнению сторонников этого предложения, радио остается средством массовой информации с самым широким охватом, а во время чрезвычайных ситуаций оно является самым оперативным методом для передачи новостей. Однако большинство автомобилей, которые поставляются в Россию, не оснащены FM-модулями для приема радиоволн и не имеют настроенного интернет-вещания.

Это особенно касается автомобилей китайского производства. Концепция развития телерадиовещания планировалась к принятию в 2024 году, но из-за разногласий среди участников рынка и постоянных доработок итоговая версия всё еще не готова. Ранее попытка выработать единую стратегию для отрасли была предпринята в 2020 году, но тогда концепция не была одобрена.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа. Источник: РБК