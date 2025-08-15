АвтоВАЗ назвал преимущества 8-клапанного мотора для Lada

АвтоВАЗ рассказал, почему 8-клапанный двигатель, конструкция которого была рождена в прошлом веке, продолжает оставаться в строю и быть актуальным.

"Восьмиклоп" объёмом 1,6 литра в своей последней итерации выдаёт 90 л.с. Прежде всего, он нашёл применение на Granta, также он адаптирован для Largus и новейшей Lada Iskra.

Одно из преимуществ - он безвтыковый, то есть его не заклинит при обрыве ремня ГРМ. У двигателя характер "дизеля": он тяговитый, 80% крутящего момента доступны уже на 1000 оборотах. Ещё это положительно сказывается на экономичности. Он прост и дёшев в обслуживании - ему не нужна регулировка клапанов до 90 тысяч км. Ещё один плюс - в "восьмиклоп" официально разрешено "лить" бензин АИ-92.

