Подразделение Arctic Trucks в РФ показало внедорожную версию Mitsubishi L200

Российское представительство исландской компании Arctic Trucks продемонстрировало новый Mitsubishi L200 в экстремальной версии. Этот пикап был специально модифицирован для использования в сложных условиях бездорожья, сурового климата и при высоких нагрузках.

В компании утверждают, что пикап способен уверенно передвигаться по песчаным и каменистым поверхностям, а также по грязи и слякоти. Размер колёс увеличился до 35 дюймов.

Подвеска была усилена, что позволило увеличить дорожный просвет на 50 мм. Также были расширены колёсные арки.

Силовой агрегат изменениям не подвергался. Автомобиль оснащается 2,4-литровым дизельным двигателем с индексом 4N16 мощностью 150 или 204 лошадиных силы. На выбор предлагаются 6-ступенчатая механическая коробка передач или 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

Arctic Trucks заявила, что все технические доработки моделей в модификации AT35 проходят сертификацию в соответствии с законодательством. Автомобиль легален для эксплуатации на дорогах общего пользования, а все изменения вносятся в ЭПТС.

Стоимость доработок составляет 1,35 миллиона рублей. Цена готового автомобиля начинается от 6,05 миллионов рублей.

Гарантия на пикап составляет один год или 70 000 километров.

