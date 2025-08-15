В РФ возобновили продажи новых кроссоверов Kia Seltos

Интересно, что даже LADA Vesta в кузове седан, в комплектации Life с вариатором, стоит дороже – от 1 795 000 рублей. "Москвич 3" в базовой комплектации на механической коробке передач предлагается дилерами по цене от 1 851 000 рублей. Стоимость китайских автомобилей еще выше: Changan CS35 Plus New продается минимум за 2 569 900 рублей (без учета скидок), а за Chery Tiggo 4 в базовой версии с механической коробкой нужно отдать не менее 1 999 000 рублей.

За 1 750 000 – 1 850 000 рублей можно заказать новый Kia Seltos во Владивостоке. В эту цену, судя по объявлениям, входит кроссовер с тканевым салоном, пластиковым мультирулем, цифровой приборной панелью и мультимедийной системой, электронным стояночным тормозом и другими опциями.

В других городах цены немного выше: в Уфе аналогичный автомобиль можно заказать за 1 898 000 рублей, в Казани – за 1 900 000 рублей, в Санкт-Петербурге – за 1 940 000 рублей, а в Перми и Симферополе – за 1 990 000 рублей. В ряде других городов, таких как Воронеж, Ижевск, Уфа, Чебоксары, Киров и Москва, Seltos оценивается в 2 000 000 рублей.

Указанные автомобили оснащаются 1,5-литровым двигателем мощностью 115 л.с. и вариатором. Также доступны версии из Казахстана с 2,0-литровым двигателем мощностью 149 л.с. и вариатором (средняя цена от 2 500 000 рублей) и варианты из Китая с турбированным двигателем 1,4 литра мощностью 140 л.с. (средняя цена от 2 600 000 рублей).

Ранее сообщалось о продолжении поставок Kia Sportage в Россию по альтернативным каналам. В начале августа цены на эти кроссоверы стартовали от 2 300 000 рублей на одном из сайтов объявлений.

Напомним, ранее стало известно, что авторынок Японии показал рост на 10%. Тем временем в конце прошлого года выяснилось, что россияне активно покупают поддержанные японские автомобили.