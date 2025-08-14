Первый тест Exlantix ES

В честь официального старта продаж компания Exeed провела премьеру гибридного четырёхдверного купе Exlantix ES. А чтобы показать спортивный нрав и управляемость новинки, тест проходил на гоночной трассе Moscow Raceway. Редакция Quto.ru побывала на мероприятии и смогла проверить, насколько модель уверенно держится на треке, и будет ли на автомобиле комфортно в повседневной жизни.

Второй

В линейке бренда модель стала второй после более практичного кроссовера ET. Над внешностью обеих машин работала команда специалистов под руководством Пьера Луиджи Феррари из ателье Pininfarina, но они получились очень разными.

Если паркетник сделан нарочито массивным, то купе — подтянутым, с хищным «лицом» и обтекаемыми формами. В компании утверждают, что это не только стильно, но также эффективно с точки зрения аэродинамики. Например, шторки в нижней части переднего бампера открыты во время движения и помогают отводить поток воздуха, а активный спойлер на крышке багажника обеспечивает прижимную силу в 800 кг.

Спорткар

Новинка построена на модульной архитектуре E0X — она же ляжет в основу машин одного премиального британского бренда. В движение четырёхдверку приводит гибридная силовая установка суммарной мощностью 469 сил и 634 Нм крутящего момента. В её состав входит 1,5-литровый турбомотор, который работает исключительно для зарядки аккумулятора, а также пара электрических моторов. К слову, согласно российскому законодательству, такие машины выгодны для владельца, а транспортный налог придётся платить за 190 сил.

С места до «сотни» автомобиль разгоняется за 4,6 секунды — характеристики настоящего спорткара! Кстати, зимой мы уже ездили на электрической версии модели, которая справляется с упражнением за 3,7 секунды — она не только имеет все шансы добраться до нашей страны, но и уже сертифицирована.

MRW

Но и гибридный вариант исполнения чувствует себя на гоночной трассе очень уверенно. Ключевой особенностью подобных машин является выдача крутящего момента уже с нуля, а отсутствие традиционной коробки передач обеспечивает плавное ускорение без рывков. Хотя нет, один всё же есть: агрегаты обеспечивают фантастическое ускорение, когда трогаешься с места! Признаться, если не подготовиться заранее (особенно на пассажирском кресле), то голову буквально отбрасывает в подголовник.

Благодаря установленному в днище аккумулятору центр тяжести 5,0-метрового автомобиля смещается очень низко, а распределение мощности в пропорции 40/60 с уклоном на заднюю ось обеспечивает отличную управляемость, седан буквально ввинчивается в повороты. Кроме того, широкий кузов (почти 2,0 метра), облегчённая подвеска (спереди сдвоенные поперечные рычаги, сзади — многорычажка) и электронные ассистенты обеспечивают почти полное отсутствие кренов.

При этом в салоне очень тихо, шумоизоляция здесь лучше, чем на некоторых премиальных «европейцах».

На треке тормозная система справляется с активными замедлениями и не перегревается даже после нескольких кругов, а в повседневной эксплуатации комфорта добавит настраиваемая защита от укачивания — она минимизирует «клевки» при торможении и остановке.

Дальнобойщик

Модель оборудована аккумулятором ёмкостью 40 кВтч. Этого достаточно для поездок до 180 км на электротяге. Суммарный же запас хода достигает 1 231 км!

Владелец сможет заряжать батарею отдельно, причём проверить её состояние можно при помощи небольшого индикатора на кузове около задней стойки. Либо заправляться бензином как на обычной машине с ДВС и пополнять запас хода во время движения. Главное — помнить, что на гибридных установках последовательного типа заметно снижается производительность при разряженной батарее. Иными словами, ехать быстро не получится.

Адаптация

Четырёхдверное купе оборудовано небольшой виртуальной панелью приборов, 21-дюймовым проекционным дисплеем, а также медиасистемой с монитором диагональю 15,6 дюймов. Стоит отметить, что в компании знают о любви россиян к физическим клавишам и специально для России разработали блок кнопок, который доступен опционально на кроссовере ET. Решение оказалось не универсальным и в этот автомобиль они попросту не влезут, но в компании намерены разработать аналогичный блок, который будет подходить к Exlantix ES.

Специально для российского рынка здесь установлены сиденья с удлинёнными подушками (колени не висят, что снижает усталость даже во время длинных поездок), ещё тут есть подогрев, вентиляция и функция массажа. Кроме того, для нашей страны был переработан руль (здесь появилось больше кнопок), в отделке салона использовались кожа Nappa и алькантара, а на кузове — только чёрный декор и никакого хрома.

Цены и бонусы

Цены на Exeed Exlantix ES начинаются от 5 990 000 рублей, в качестве бонуса от производителя покупатели получат возможность парковаться в знаковых местах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в течение 8 часов, также в подарок обещают дать сертификат на 4 000 рублей на заправку топливом или зарядку аккумулятора. Также в течение гарантийного срока, равного 8 годам, владелец сможет получить услугу «Помощь на дороге», включающую в себя сервис доставки до ТО.