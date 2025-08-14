Как сильно подорожал Subaru Forester с 2022 года

После 2022 года многие автопроизводители покинули российский рынок. Одним из немногих японских брендов, который (хотя бы условно) продолжает работу в нашей стране, оказался Subaru.

© Quto.ru

Теперь же эксперты Quto.ru проанализировали стоимость модели в 2022 году и в августе 2025 года, и теперь могут точно сказать, насколько сильно автомобиль подорожал за последние три года.

Для сравнения эксперты взяли автомобиль в комплектациях Elegance ES и Premium ES.

Под капотом машины установлен 2,0-литровый оппозит мощностью 136 сил, работающий в паре с вариатором, привод — полный. Разгон модели до 100 км/ч занимает 12,2 секунды, а максимальная скорость достигает 188 км/ч.

В начале февраля 2022 года кроссовер в исполнении Elegance оценивался в 3,4 млн рублей, а уже к началу мая того же года подорожал до 4,6 млн рублей. Сегодня купить купить такую машину можно за 4,8 млн рублей.

А вот цены на Subaru Forester в комплектации Premium выросли гораздо сильнее. Сегодня дилеры продают автомобиль за 6,75 млн рублей, тогда как три года назад паркетник оценивался в 3,8 млн рублей, к маю 2022 его стоимость увеличилась до 5,0 млн рублей.