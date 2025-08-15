Как изменился рынок праворульных авто в России за 10 лет

За десять лет рынок подержанных автомобилей в России претерпел значительные изменения – в регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока сократилась доля праворульных машин в продаже. Аналитики «Дрома» рассказали, как изменились предпочтения россиян, и кто остался предан праворульным машинам.

«Больше изменений претерпел рынок автомобилей с пробегом в Сибири, а стабильнее всего ситуация осталась в Приморье», – сообщили в пресс-службе «Дрома».

На Дальнем Востоке традиционно высокая доля праворульных автомобилей остается практически неизменной. В Приморском и Хабаровском крае предложение машин с правым рулем по-прежнему составляет около 80 % от всего количества объявлений о продаже – за 10 лет ситуация не изменилась. Популярными у дальневосточников праворульными машинами в прошлом году стали Toyota Prius, Honda Fit, Toyota Corolla Fielder, Toyota Vitz и Nissan Note.

Совершенно иная ситуация сложилась в Сибири, где доля «японок» упала в полтора раза. В Новосибирской области предложение машин с правым рулем сократилось кардинально: если в июле 2015 года почти в каждом третьем объявлении предлагали правый руль, то в июле 2025 года подержанные праворульные авто встречались только в каждом пятом объявлении.

Аналогичная динамика наблюдается в Омской области, где доля правого руля также снизилась в 1,5 раза. Десять лет назад найти праворульную машину можно было в каждом пятом объявлении, сейчас – только в одном из восьми. В Иркутской области ситуация еще более драматичная: в 2015 году практически каждый второй продаваемый автомобиль был с правым рулем, сейчас их доля упала на 30 % – до 39 %.

Наименьшие изменения в Сибири произошли в Красноярском крае – снижение составило 14 % – с 32 % в 2015 году до 28 % в 2025-м. Сибиряки в прошлом году чаще отдавали предпочтения праворульным Honda Fit, Toyota Corolla Fielder, Nissan Note, Toyota Vitz и Honda Freed.

На Урале и без того небольшая доля праворульных автомобилей сократилась вдвое. В Свердловской области 10 лет назад машину с правым рулем встречали в каждом тринадцатом объявлении, сейчас – только в одном из 22. Уральские автолюбители предпочитали Honda Freed, Nissan Note, Toyota Vitz, Honda Stepwgn и Honda Fit.

Причиной резкого сокращения стали санкции, которые были введены в адрес России после 2014 и 2023 годов, ограничившие поступление бюджетных праворульных машин из Японии. Повышение утильсбора привело к росту цен на беспробежные автомобили из азиатских стран и снизило их доступность для российских покупателей.

Ранее сообщалось о том, что в Россию теперь пошел поток автомобилей с пробегом из Китая. Причин на это несколько: от снижения покупательской способности до ставок утильсбора.