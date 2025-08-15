Кроссовер GAC GS4 резко подешевел в России

Китайский бренд GAC объявил о существенном снижении стоимости кроссовера GS4 в России. Теперь модель стала доступнее на 150 тысяч рублей. Акция распространяется на комплектацию GB 2024 и 2025 годов выпуска. Об этом сообщает портал Quto.ru.

© Российская Газета

С учётом дисконтного предложения стоимость кроссовера составляет 2,85 млн рублей. При максимальной скидке цена снижается до 2,35 млн рублей.

В настоящее время GAC GS4 в нашей стране доступен с 1,5-литровым турбомотором, мощность которого составляет 170 лошадиных сил. Автомобиль оснащён 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

В стандартной комплектации модель оснащена восемью подушками безопасности, адаптивным круиз-контролем с функцией удержания в полосе, системой предупреждения о возможном столкновении, системой автоматического торможения и автоматической системой управления дальним светом фар.

В широкий список опций входит 7-дюймовая цифровая приборная панель, 10,1-дюймовый дисплей русифицированной мультимедийной системы, климат-контроль, кожаная обивка салона, беспроводная поддержка Apple CarPlay и беспроводная зарядка. Кроме того, автомобиль по умолчанию оснащается полноценным зимним пакетом, который включает в себя обогрев сидений, зеркал и лобового стекла.

В России GS4 предлагается в четырёх цветах: чёрном, серебристом, белом и сером. Также покупатель может выбрать один из трёх вариантов отделки салона: бежевый, коричневый или классический чёрный.

В скором времени ожидается появление полноприводной версии GS4 с более мощным 2,0-литровым бензиновым двигателем от флагманского кроссовера GS9 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что GAC начнет выпуск трех моделей в России.