В РФ по параллельному импорту снова возобновили продажи Toyota Land Cruiser 300

Мировая премьера состоялась весной, спустя три года после выхода модели третьего поколения. Рестайлинг не привнес серьезных изменений в техническую составляющую.

В базовых комплектациях размер дисплея увеличился до восьми дюймов. В топовых версиях установлен экран диагональю 12,3 дюйма.

Также в авто установлена новая цифровая приборная панель и современный противоугонный комплекс.

Внедорожник доступен с 3,3-литровым турбодизелем V6 мощностью 307 л.с. или с 3,4-литровой бензиновой битурбо-«шестеркой», развивающей 415 л.с. Оба двигателя работают в паре с 10-ступенчатым «автоматом».

Напомним, что обновленный Geely Cityray будет стоить 1-1,25 млн рублей. В перечень авто, одобренных для госслужащих РФ, входит более 50 моделей от 15 брендов.