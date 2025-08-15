В Германии начались продажи уникальной УАЗ "Буханки" за 2 млн рублей

В Вильгерцхофене, Германия, выставлен на продажу редкий для местных автобанов УАЗ-2206 2019 года выпуска, сообщает 110km.ru. Пятилетний микроавтобус, известный в народе как "Буханка", прошёл всего 23 800 км и оценивается владельцем в 21 000 евро (около 2 млн рублей).

© Российская Газета

Автомобиль оснащён бензиновым мотором 2,7 литра мощностью 113 л.с., 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. В конструкцию внесён ряд улучшений:

усиленный генератор на 130 А;

сцепление BMW;

алюминиевый дуговой багажник на крыше;

съёмный фаркоп;

усиленные металлические корпуса для всех внешних фонарей;

дополнительная герметизация и вентиляция окон.

Также установлены кондиционер, цифровое DAB-радио и система экстренного вызова.

Интерьер рассчитан на длительные поездки: шесть оригинальных пассажирских кресел, тканевая обивка в чёрном цвете и разборный спальный модуль, превращающий микроавтобус в кемпер.

Кузов окрашен в серый цвет, следов коррозии нет. Днище и скрытые полости обработаны антикоррозийным составом Mike Sanders. Последнее ТО выполнено в марте 2024 года, ремень ГРМ заменён в мае 2020-го. Техосмотр действителен до марта 2026 года. Автомобиль не участвовал в ДТП, не эксплуатировался зимой и хранился в отапливаемом гараже.

По словам владельца, "Буханка" использовалась только в тёплое время года, не подводила в дороге и сохранялась в идеальном состоянии. Решение о продаже связано с личными планами: "Она нас ни разу не подвела, но теперь мы отдаём её ради следующей мечты".

В РФ можно купить УАЗ "Буханку" минимум за 1 585 000 рублей, версия "Экспедиция" стоит от 1 860 000 рублей.