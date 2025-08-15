В России могут легализовать ГБО без лишних проволочек

Сергей Миронов предложил упростить регистрацию ГБО для автомобилейСоответствующее обращение лидер партии «Справедливая Россия – За правду», направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Сейчас установка ГБО считается изменением конструкции машины, из-за чего автовладельцам приходится проходить сложную процедуру: получать разрешение, проводить экспертизу, вносить правки в документы и проходить дополнительный техосмотр.

По словам Миронова, это отнимает много времени, сил и денег. А из-за нехватки специализированных лабораторий и экспертов выполнить все требования порой просто невозможно. Поэтому многие водители предпочитают не регистрировать ГБО вообще.

И часто при продаже машины старый владелец снимает оборудование, а новый ставит его заново – и тоже без оформления. Это создает риски: нелегальное ГБО может быть небезопасным. Что предлагают изменить? Миронов считает, что если оборудование установлено в сертифицированном центре, его регистрацию нужно максимально упростить.

Это поможет снизить бюрократическую нагрузку на автовладельцев и повысить безопасность (водители перестанут скрывать ГБО). Согласно стратегии развития транспорта, к 2030 году почти половина машин в России должна работать на альтернативном топливе. Но пока таких автомобилей всего около 5%. Упрощение регистрации ГБО может ускорить этот процесс, полагает политик.