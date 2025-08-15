Что тревожит владельцев китайских машин

В последние годы на отечественном автомобильном рынке наблюдается устойчивый рост присутствия китайских брендов. Однако, несмотря на расширение ассортимента и маркетинговые усилия, владельцы иномарок продолжают сталкиваться с рядом проблем, существенно влияющих на их удовлетворенность.

© РИА Новости

Аналитиками исследовательского центра Sidorin Lab был проведен комплексный анализ более 2 миллионов упоминаний автомобилей из КНР в социальных сетях и средствах массовой информации за период с 2022 по 2024 годы. Цель данного изучения заключалась в выявлении динамики изменения отношения российских потребителей к продукции брендов из Поднебесной.

Как сообщают "Известия", владельцы машин чаще всего жаловались на коррозию кузова, длительное ожидание запчастей и опасения, что их железный конь не заведется зимой в сильные морозы.

Так, за отчетный период доля негативных упоминаний по большинству исследуемых брендов находилась в диапазоне от 20% до 25%. Однако на этом общем фоне выделяются отдельные представители автопрома, такие как Omoda и Tank, которые демонстрируют значительно более высокие показатели позитивного восприятия, достигающие 40% и 55% соответственно.

В 2023 году потребители начали активно интересоваться новыми брендами, в том числе из-за ограниченного ассортимента на рынке. К 2024 году количество отрицательных отзывов значительно уменьшилось, а нейтральные отзывы составили 70-80%.

Так, JAC улучшил свой имидж - количество отрицательных оценок снизилось с 29 до 8%. Однако и количество положительных отзывов тоже уменьшилось: Tank потерял 13%, Omoda - 10%.

Наиболее обсуждаемым вопросом была стоимость легковушек из КНР (424 332 упоминания). Респонденты часто выражали недовольство соотношением цены и качества, и эта проблема поднималась в обсуждениях всех китайских марок на протяжении трёх лет.

На втором месте по количеству упоминаний - дизайн (403 496), который неизменно получал положительные отзывы на протяжении всего периода.

Специалисты SL провели дополнительное исследование среди 149 сотрудников дилерских центров. Цель опроса - выяснить, с какими трудностями они сталкиваются в своей работе.

В ходе опроса выяснилось, что ценовая политика вызывает наибольшие опасения у представителей авторитейла. Почти две трети опрошенных (59%) считают ее основной проблемой при работе с брендом.

Кроме того, 88% респондентов отметили отсутствие четкой маркетинговой стратегии. При этом стандарты обслуживания соблюдаются строго, что создает впечатление высоких требований при недостаточной поддержке.

Также вызывает сложности ситуация с поставками деталей. Каждый четвёртый дилер сообщил, что ожидает получения запчастей более месяца.

По мнению аналитиков, несмотря на увеличение продаж, китайские автомобили для россиян остаются скорее вынужденной покупкой, чем осознанным выбором.

В свою очередь генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк в интервью "Известиям" отметила, что автомобили китайского производства больше не вызывают удивления и стали важной частью отечественного авторынка. Их оценивают по конкретным характеристикам. Повышение качества новых моделей, их адаптация к РФ и расширение сети сервисных центров снизили уровень критики.

Ранее "РГ" рассказывала о том, почему подержанный "японец" лучше нового "китайца".