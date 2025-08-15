В РФ начались продажи ВАЗ-2109: состояние - завод, но дорого

В Москве в продаже появилась знаковая модель Волжского автозавода в состоянии "капсулы времени" - ВАЗ-2109. Хэтчбек выкрашен в редкий металлик "Аквамарин", проехал 6,1 тысячи км и находится в исключительном внешнем и техническом состоянии.

У "девятки" родные окрас и колёса, полное отсутствие коррозии, а на сиденьях под чехлами обнаружились заводские целлофановые пакеты. В полости колёсных арок не устанавливались подкрылки, поэтому отверстия от саморезов отсутствуют.

ВАЗ-2109 укомплектован 8-клапанным мотором 1,5 литра мощностью 78 л.с. и 5-ступенчатой МКП.

Цена - 1,2 млн рублей. Ранее "РГ" рассказывала о "девятке" из Набережных Челнов: авто также находится в первозданном состоянии, но стоит на 300 тысяч дороже.