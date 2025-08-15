Редкий пикап Mercedes из Южной Африки стал рестомодом с двигателем AMG

Вы, скорее всего, никогда не видели ничего подобного. Даже если вы знаете, что такое седан W120 180D «Ponton», вы, вероятно, не видели версию с кузовом пикап, сделанную для Южной Африки (хотя именно там она продавалась в больших количествах).

© Carakoom

А рестомод на её основе — это уже настоящая редкость.

Автором рестомода является южноафриканская компания Mo’s Restorations and Parts, которую ведёт Морне Грифф. Он вырос среди послевоенных «мерседесов» и сегодня коллекционирует и реставрирует их, а также другие классические автомобили.

Однажды Морне решил превратить один из них в «яростный» рестомод с помощью двигателя AMG M133. Речь о 2,0-литровом турбированном четырёхцилиндровом моторе, который впервые появился в A45, а позже был установлен на CLA 45 и другие модели.

В этом пикапе мотор выдаёт 375 л.с. и 474 Н·м крутящего момента. Для сравнения, оригинальный Mercedes 180D имел не более 43 л.с. и 102 Н·м крутящего момента от 1,7-литрового двигателя OM636 VII — первого послевоенного дизеля Daimler-Benz, который также устанавливался на 170D 1949 года.

Вариант с кузовом пикап — один из менее чем сотни таких автомобилей, одобренных Daimler-Benz для южноафриканского рынка.

Хотя Audi, Lamborghini и другие автопроизводители в 2010-х годах активно использовали оттенки Nardo Grey и Grigio Telesto и так и не отказались от них, ещё в 1950–1960-х годах автомобили окрашивались в однотонные пастельные цвета. Этот проект отдаёт дань уважения именно той эпохе.

При этом большинство остальных элементов автомобиля полностью модернизировано. Колёса — это запаски от Mercedes M-класса, фары и задние фонари — светодиодные, а под капотом скрыта современная начинка: на самом деле это A45, скрытый под кузовом пикапа W120.

Это означает, что автомобиль получил не только двигатель от «горячего хэтчбека», но и его семиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением и систему полного привода.

Естественно, это отражается и на салоне: здесь нет классического и дивана и тонкого рулевого колеса. Салон современный и спортивный, с внешностью и ощущением, которые обманчиво контрастируют с ретро-экстерьером.

Сохранились приборная панель, дисплей мультимедиа, система климат-контроля, обшивки дверей, электростеклоподъёмники, педали и руль с подрулевыми лепестками переключения передач.

К сожалению для желающих, этот конкретный автомобиль уже продан, но, по слухам, Грифф работает над вторым, похожим проектом.