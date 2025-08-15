Ян Каллум показал проект шутинг-брейка на базе Aston Martin Vanquish

Шутинг-брейки — один из самых притягательных кузовов в автомобильном мире, но на дорогах они встречаются крайне редко. Если же вы миллионер, а лучше миллиардер, и обожаете эти изящные двухдверные универсалы, у Яна Каллума может найтись для вас идеальный вариант.

Каллум, дизайнер с внушительным портфолио (Aston Martin, Ford, Jaguar Land Rover), сегодня руководит собственной независимой студией. В его активе уже есть немало эффектных проектов — от рестомодов на базе классических Mini до современной интерпретации культового Jaguar E-Type. Его свежая работа — превращение Aston Martin Vanquish 2001 года в стильный шутинг-брейк.

Пока это лишь концепт, но Vanquish 25 Shooting Brake вполне может стать реальностью — разумеется, за внушительную сумму. И выглядит он потрясающе.

Обычный Vanquish того времени сам по себе красив, хотя и немного «выпученный» спереди, и, в отличие от, скажем, DB9, не так уж вечен по дизайну.

В версии Shooting Brake Каллум изменил переднюю часть: установил более крупную вторую решётку радиатора, новые воздухозаборники на месте прежних противотуманок, а также заменил фары на современные с ДХО. Появился и агрессивный капот.

Штатная крыша уступила место панорамному стеклу, плавно переходящему в чуть приподнятую корму. Внешность дополняют двухцветные диски, тонированные задние фонари и переработанный диффузор.

Под капотом предполагается доработанный 6,0-литровый атмосферный V12 с карбоновым впуском, новыми распредвалами и обновлённым блоком управления — плюс 60 л.с., всего 580 л.с.

Шасси получило бы амортизаторы Bilstein, карбон-керамические тормоза, более широкую колею и жёсткие стабилизаторы, чтобы сделать управление острее, но сохранить комфорт гранд-турера.

Пока Vanquish 25 Shooting Brake — это лишь дорогая мечта. Но Каллум готов построить его для любого, кто решится оплатить проект.

А учитывая сочетание редкости, мощности и внимания к деталям, коллекционеры наверняка уже прикидывают, есть ли у них свободное место в гараже.