Директор Xiaomi советует клиентам покупать Tesla Model Y

На фоне жалоб покупателей YU7 генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь в соцсетях призвал тех, кому машина нужна срочно, рассмотреть альтернативы - от других китайских брендов до самой Tesla.

"Если вам нужно купить автомобиль быстро, другие китайские электромобили тоже очень хороши", - написал он, упомянув Xpeng G7, Li Auto i8 и Tesla Model Y.

Глава Xiaomi подчеркнул, что Model Y - "отличный автомобиль" и напомнил о недавних акциях Tesla.

В Китае новый электромобиль Xiaomi YU7, конкурент Tesla Model Y, собрал более 240 тысяч заказов менее чем за 18 часов после премьеры в июне. Высокий спрос превысил производственные мощности: новым клиентам сообщают о сроке ожидания от 56 до 59 недель.

Ранее "РГ" рассказывала, что в России начали продавать Xiaomi YU7 за 8,25 млн рублей.

Цена самой доступной версии YU7 в КНР составляет 253,5 тысячи юаней (2,77 млн рублей). Верхний ценовой предел - 330 тысяч юаней (3,6 млн рублей).