Как будет выглядеть новая Audi SQ7

На днях в Сети были опубликованы свежие фотографии самой мощной версии будущего кроссовера Q7 практически без камуфляжа, благодаря чему у нас есть возможность рассмотреть все особенности его внешнего вида.

© Колеса.ру

Среднеразмерный кроссовер Q7 пополнил гамму немецкого автопроизводителя в 2005 году, став серийной версией концепта Audi Pikes Peak quattro 2003 года. Также он является первым серийным паркетником в истории компании. Сегодня на конвейере всего лишь второе поколение модели, которое дебютировало в конце 2014 года. Как и первая генерация, вторая уже стала долгожителем с таким же жизненным циклом практически в 10 лет, и за этот период кроссовер получил два заметных рестайлинга: первый из них произошёл летом 2019 года, второй — в начале прошлого года. Модель третьего поколения уже неоднократно была замечена во время испытаний, и самые свежие шпионские фотографии демонстрируют кузов практически без маскировки. Причём сегодня мы рассмотрим не обычный Q7, а его топовую версию SQ7, которая впервые была представлена в 2016 году во втором поколении кроссовера.

По дизайну новый Q7 будет максимально близок к младшему паркетнику Q3 третьего поколения, официально представленному два месяца назад. Здесь почти такие же «двухэтажные» фары с узкими ходовыми огнями в верхней части и трапециевидными блоками основного света, встроенными в бампер. Решётка радиатора получит схожую форму, а её отделка будет различаться в зависимости от модификации: особенностью модели SQ7 станут объёмные шестигранные перекладины. Такая же история и с дизайном переднего бампера, самая мощная версия Q7 получит широкий воздухозаборник в нижней части. Боковины, как и у всех новых моделей Audi, сделаны значительно более плавными и округлыми, что особенно выделяется на контрасте с угловатым Q7 второго поколения. Здесь наиболее интересным элементом можно считать новые для марки Audi дверные ручки, расположенные на подоконном молдинге. Задняя часть также решена в стилистике нового Q3: здесь почти такие же фонари, разделённые горизонтальной полоской, и схожие очертания крышки багажника. Стоит отметить более вертикально установленное заднее стекло и в целом изменившиеся пропорции с более высокой крышей, благодаря чему новый Q7 лишится претензий ко второму поколению за чрезмерную схожесть с обычным универсалом. Особенностью самой мощной версии является отделка нижней части заднего бампера с четырьмя овальными патрубками выхлопной системы, а также оригинальные колёсные диски.

Audi Q7 третьего поколения будет построен на платформе Premium Platform Combustion (PPC), являющейся дальнейшим развитием платформ MLB и MLB Evo. Подтверждённой информации о силовых установках пока нет, однако ожидается, что самая мощная версия SQ7 станет подзаряжаемым гибридом PHEV. Основой установки может стать бензиновый 4,0-литровый V8 от нынешней модели (сейчас он развивает 500 л.с.) либо 3,0-литровый V6, аналогичный устанавливающемуся на Porsche Cayenne S E-Hybrid (в последнем система развивает 512 л.с.).

Премьера нового Audi Q7 ожидается до конца этого года. Напомним, немецкая компания также готовит ещё более крупную модель — флагманский новый кроссовер Q9.