Бюджетно, но не очень дешево: перечислены доступные «китайцы» в России

Доступность автомобиля — понятие относительное, подталкивающее на долгие философские беседы. Да только стоит ли?… Вспоминать старые добрые времена, когда машины стоили гораздо дешевле нынче нет никакого смысла — только душе себе травить, да настроение портить. Лучше будем реалистами и посмотрим, какие условно недорогие модели от производителей из Поднебесной пока ещё можно приобрести на отечественном рынке и что они собой представляют.

© Quto.ru

Livan X3Pro

Помните некогда представленную в России марку Lifan и в частности ее седан Solano? Livan — по сути ее наследник, созданный при участии холдинга Geely. А кросс-хэтчбек X3Pro – один из самых бюджетных «китайцев». Его корни уходят во времена, когда над продукцией из Поднебесной посмеивались и относились к ней с определенной долей скепсиса. Предшественником «икс-третьего» была пятидверка Englon SC5-RV, представленная в 2010-м. Семь лет спустя он превратился в более современный и симпатичный Geely Yuanjing X3, который со временем стал частью бренда Maple.

© Livan

© Livan

© Livan

© Livan

X3Pro относится к субкомпактному сегменту. Его длина — 4005 мм, ширина — 1760 мм, высота — 1575 мм, колесная база — 2480 мм. Габариты скромные, но у Englon SC5-RV они были еще меньше. Шасси простенькое, со стойками Макферсон спереди и полузависимой подвеской сзади. Силовой агрегат ему под стать: полуторалитровый атмосферник (103 л.с. и 142 Нм при 4700 об/мин) с вариатором.

Единственная комплектация с громким названием Luxury: обогрев зеркал заднего вида, система курсовой устойчивости, функция помощи при подъеме на склоне, система контроля давления в шинах, кондиционер, круиз-контроль, обогрев передних сидений, камера заднего вида.

Цены: от 1 479 900 рублей (для автомобилей 2024 года выпуска)

© Changan

© Changan

© Changan

© Changan

Changan Alsvin

Отечественная линейка Changan обширна — в нее входят кроссоверы на любой вкус, пикап Hunter Plus и седаны, включая бюджетник со звучным для русского уха именем Alsvin. Этот «Алсвин» — самый доступный вариант для желающих приобщиться к марке и конкурент таких популярных на просторах Родины моделей, как Lada Vesta, Hyundai Solaris и Kia Rio. На российский рынок он вышел весной 2023 года. Интересно, что к тому моменту уже не продавался в Поднебесной, а выполнял роль экспортного продукта. Длина седана — 4390 мм, ширина — 1725 мм, высота — 1490 мм, а колесная база — 2535 мм.

Он плюс-минус сопоставим по габаритам с «Вестой», но расстояние между осями у него меньше на целых 100 мм. Объем багажника тоже уступает (380 литров против 480 литров), как и дорожный просвет (150 мм против 171 мм). Анатомичка «Алсвина» в целом проста и незатейлива. В силу своей бюджетной природы и ориентированности на развивающиеся рынки он лишен любых сложных решений. Двигатель 1,5-литровый атмосферный (98 л.с. и 137 Нм при 4000-5000 об/мин) трудится в паре с пятиступенчатым преселективным «роботом», что, кстати, довольно необычно. Схемы подвесок из этой же оперы — спереди стойки Макферсон, сзади торсионная балка. Тормоза? Как говорится, догадайтесь с одного раза: на передней оси установлены диски, на задней барабаны. В рулевом механизме используется электроусилитель,

Салон почти полностью «аналоговый» с физическими клавишами и кнопками, стрелочной панелью приборов и маленьким семидюймовым тачскрин-экраном мультимедийной системы. В базовой комплектации есть система курсовой устойчивости, акустическая система с четырьмя динамиками, светодиодные дневные ходовые огни, кондиционер, круиз-контроль, ассистент старта на подъеме, камера заднего вида, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом.

Цены: от 1 400 000 рублей (за автомобиль 2023 года с учетом выгоды по спецпредложениям)

© JAC

© JAC

© JAC

© JAC

JAC JS3

Если бы мы задались целью показать наиболее доступных «китайцев» на российском рынке не от каждого производителя, а вообще, то взяли бы несколько моделей из линейки JAC. Например, седан J7 стоит от 2 150 000 до 2 300 000 рублей. Ну а самым дешевым является маленький кроссовер JS3. Это весьма немолодой персонаж, чья родословная уходит корнями в паркетник Refine S3, представленный в 2014 году. Он неоднократно модернизировался и добрался до российского рынка лишь в 2023-м. По габаритам JAC сопоставим с таким моделями, как упомянутый ниже Chery Tiggo 4. Бамперы разделяют 4345 мм, между осями 2560 мм, ширина — 1765 мм, высота — 1640 мм. Полный привод не предусмотрен в принципе, о чем говорит задняя полузависимая подвеска с торсионной балкой. Спереди стойки Макферсон. Единственный двигатель — 1,5-литровый атмосферник (109 л.с. и 150 Нм при 3500-4500 об/мин) в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Сильные стороны — объем багажника, равный 600 литрам. Для сравнения, у Chery — от 340 литров.

Стандартное оснащение роскошью не балует, но все необходимое имеется. А именно, дневные ходовые огни (фары галогеновые), зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, система мониторинга давления в шинах, камера заднего вида, парктроник, система курсовой устойчивости, функция помощи при старте в гору, датчик света, климат-контроль, круиз-контроль, мультимедийная система с 10-дюймовым монитором.

Цены: от 1 689 000 рублей (для автомобилей 2024 года выпуска)

© Chery

© Chery

© Chery

Chery Tiggo 4

В биографии и генеалогии «четвертого» Tiggo сломит ногу кто угодно! Маленький кроссовер дебютировал на исторической родине в 2017 году, к нам приехал в 2019-м и с тех пор регулярно обновлялся. Даем маленькую подсказку: если перед вами машина, у которой на багажнике написано Chery Tiggo 4 Pro, значит это версия после рестайлинга 2022 года. Приставка Pro была упразднена после очередного омоложения минувшей осенью. Тогда паркетник примерил более строгую головную оптику в стиле старшего кроссовера Tiggo 7 Pro Max, другую радиаторную решетку и бампер, а вслед за ними новый капот и крылья. Сзади тоже заметные отличия — фонари объединены перемычкой.

Длина — 4320 мм, ширина — 1831 мм, высота — 1652 мм, колесная база — 2610 мм. Конструктивно «четверка» проста как три копейки и этим хороша. Передняя подвеска выполнена со стойками Макферсон, задняя полузависимая. Базовый мотор «один и пять» с системой изменения фаз газораспределения и без наддува (113 л.с. и 138 Нм при 4000 об/мин) агрегатируется с пятиступенчатой механической коробкой передач. Бодрости духа ждать не стоит: разгон до сотни занимает долгие 13,9 секунды, максимальная скорость с попутным ветром достигает 175 км/ч. Паркетник с мотором того же объема, но снабженным турбонагнетателем, веселее и моментнее — в его активе 147 л.с. и 210 Нм 1750-4000 об/мин. ДВС работает в паре с шестиступенчатым переселективным «роботом» с двумя сцеплениями. По заявленному расходу топлива он даже чуточку предпочтительнее атмосферного Tiggo 4, а по темпераменту интереснее: сотня за 10 секунд, максималка 185 км/ч.

Начальное исполнение включает в себя 16-дюймовые колесные диски, светодиодную оптику, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, камера заднего вида, система мониторинга давления в шинах, обивка сидений экокожей, обогрев передних кресел, руля, форсунок стеклоомывателя, лобового стекла.

Цены: от 1 999 000 рублей (для автомобилей 2025 года выпуска)

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

Haval Jolion

В Китае Jolion спросом не пользуется. В России картина совершенно противоположная, поэтому модернизированный кроссовер сразу представили у нас в начале 2024 года. После омоложения автомобиль слегка изменился снаружи, получил регулируемую по вылету и высоте рулевую колонку уже в базовом оснащении и скорректированные комплектации. Например, у начального Jolion Comfort есть система контроля давления в шинах и задний парктроник наряду с однозонным климат-контролем и круиз-контролем.

Технически все по-прежнему. Предусмотрен единственный наддувный «один и пять», отдача которого различается от типа привода. У машин с передними ведущими колесами и задней полузависимой подвеской выходит 143 л.с. и 210 Нм при 2000-4400 об/мин. Полноприводники с независимой многорычажной конструкцией сзади выдают 150 л.с. и 230 Нм при 1500-4000 об/мин. Механическая коробка передач лишь у Jolion Comfort, всем остальным полагается преселективный семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Цены: от 1 999 000 рублей (для автомобилей 2025 года выпуска)