В России продают редчайший Ferrari 575M Superamerica за 55 млн рублей

В российской продаже появился автомобиль, который способен взволновать любого ценителя итальянских спорткаров — редчайший Ferrari 575M Superamerica 2005 года выпуска. Как сообщает SPEEDME.RU, всего в мире было построено лишь 559 таких машин, что делает данный экземпляр подлинной коллекционной жемчужиной. Под капотом — атмосферный 5,8-литровый V12 на 540 л.с., работающий в тандеме с автоматической коробкой передач и классическим задним приводом.

© Ferrari

Особая «визитка» модели — электрическая прозрачная крыша, которая одним движением превращает закрытое купе в стильный кабриолет. Пробег этого Superamerica — всего 6 150 километров, а состояние максимально приближено к новому. Машина обслуживалась по регламенту, имеет полную сервисную историю и продаётся из частной коллекции владельца известного российского тюнинг-ателье.

На российском рынке это единственный доступный экземпляр, а мировой спрос на такие автомобили растёт, превращая покупку не только в удовольствие, но и в серьёзную инвестицию.