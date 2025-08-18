Почему некоторые водители дают имена автомобилям

Треть нижегородцев дают имена своим личным автомобилям. Многие дают имена не только машинам, но и роботам-пылесосам, и даже холодильникам. С чем связано желание одушевлять технику вокруг себя? И почему нас тянет говорить с предметами, как с живыми людьми? По данным сервиса SuperJob, около 30% опрошенных нижегородцев придумывают своим машинам клички.

© Нижегородская правда

Чаще всего они коверкают названия автомобильных марок и моделей – так поступают около 10% респондентов. Отсюда идут имена «Ладушка», «Енотик», «Жук». Некоторые ассоциируют автомобиль с животным – бегемотом, бизоном или кабаном. Около 4% опрошенных используют для своего авто классическое прозвище «ласточка».

Есть и более редкие и неожиданные варианты. Например, водители называют свои машины в честь героев фильмов. Но обычно это тоже клички известных животных – Кеша, Рекс, Жужа. Другие придумывают имена в соответствии с цветом, отсюда и имена «вишенка», «снежок», «черныш». Некоторые дают автомобилю реальное имя – женское или мужское.

Называют не только машины – имена могут дать и технике, роботу-пылесосу или микроволновке. Даже шкафу, о который ударился мизинцем. Склонность наделять предметы душой появилась отнюдь не в современном мире.

«Если вспомнить какие-нибудь, например, более древние времена, то мы увидим, что, в общем-то, предметы всегда наделялись именами, – рассказала психолог Татьяна Трубицева. – Им приписывались различные черты характера. В целом у всех людей есть такая склонность, – приписывать неодушевлённым предметам какие-то человеческие качества. Это называется по-разному – антропоморфизм, персонализация, очеловечивание. Но суть одна – людям всегда проще общаться с тем, что похоже на них, если можно так выразиться. И приписывание каких-то качеств и имён предметам делает окружающую обстановку более дружелюбной, комфортной, понятной, предсказуемой».

Тем не менее, по данным опроса, двое из трёх опрошенных считают это ерундой и не понимают, зачем машину очеловечивать. «К персонализации склонны, в первую очередь, чувствительные, я бы даже сказала, тревожные люди, – поделилась психолог. – Им важно, чтобы мир был дружелюбным и комфортным, предсказуемым. Для них важны человеческие, эмоциональные связи, пускай даже с неодушевлённым предметами».

Также к подобному одушевлению склонны одинокие люди. «Людям, которые живут одни, пылесос Георгий скрашивает существование, – объяснила Татьяна Трубицева. – Впрочем, это не универсально. Я знаю большие семьи, где все пылесосы и посудомоечные машины имеют свои имена. Фактор одиночества играет роль, но он не решающий».

За 13 лет тех, кто одушевляет предметы, стало меньше. Если в 2012 году давать имена технике считали глупостью около 53%, то в 2025‑м такого мнения придерживаются 64% опрошенных. Ранее на сайте Pravda-nn.ru cооьбщалось, что большинство нижегородцев не хотят, чтобы собеседования проводил ИИ.