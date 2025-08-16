Что нужно было знать о шинах в 1917 году

Сегодня водителям не нужны никакие специальные знания для владения и эксплуатации автомобилей, а в любой ситуации можно вызвать эвакуатор и добраться до сервиса. Но когда машины ещё не стали необходимой для многих частью повседневной жизни, шофёрам необходимо было знать и уметь проводить диагностику и ремонтировать все узлы и агрегаты. Кроме того, они должны разбираться в шинах. Благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) редакция Quto.ru также смогла ознакомиться с книгой «Пневматические шины для автомобилей.

Подробные сведения о пользовании и вулканизации» и узнать, какие модели продавались в России в 1917 году, и какой уход был необходим покрышкам.

Уточняется, что в издании содержатся подробные сведения о необходимых принадлежностях, о монтаже и демонтаже шин, «наивыгоднейшем пользовании», причинах износа и повреждений, а также нагревания при езде и исправлении проблем.

«Даже самые давнишние автомобилисты, ездящие со времени появления автомобиля, иногда понимают не более новичков относительно надевания и снимания шин. Не каждый сможет похвастаться, что он всегда и при всех обстоятельствах заменит пневматик в один и тот же промежуток времени! Встречаются шины, пристающие к ободу; предохранительные болты, не отвинчивающиеся из-за ржавчины; покрышки новые, но залежавшиеся, благодаря чему их закраины затвердели. Каждый из подобных случаев может привести к новым затруднениям, против которых старый ездок часто бывает не более силён, чем простой новичок», — пишет автор.

В книге говорится, что большинство пособий по шиномонтажу не учитывает этих нюансов, так что водители не получают полезную информацию в нужном объёме. Кроме того, мало где содержится информация о финансовой стороне эксплуатации шин.

К слову, авторы пособия отмечают, что не рекомендуют читателям «загружаться сложным комплектом инструментов», а обойтись лишь необходимым минимумом. В него входят домкрат, насос и тальк. Для более сложных случаев могут пригодиться рычаги нескольких видов и баллонный ключ с удлинителем. Все дополнительные инструменты можно купить, но постоянно возить с собой не стоит, их вполне можно хранить в гараже и пользоваться при необходимости. Исключение составляют лишь случаи, когда покрышки находятся не в самом лучшем состоянии, а ремонт может потребоваться в пути.

В поездки водителям также рекомендовано брать с собой запаску. Для коротких ежедневных поездок на лёгком автомобиле достаточно одной.

«Две запасные покрышки, новые или в очень хорошем состоянии, обнаруживают предусмотрительность автомобилиста. Это число, достаточное для лёгкой коляски, следует увеличить до трёх или даже до четырёх для быстрых и тяжёлых колясок», — уверен автор.

Если же по какому-то стечению обстоятельств все шины оказались испорчены, на помощь автомобилисту может прийти ремомплект. В него входят резиновый клей, щипчики, заплатки разных размеров, кометы (сегодня это называют «грибками»). Как правило, такой набор не нужен ежедневно, но может оказаться очень полезен во время дальних поездок.

Складывать всё рекомендуют таким образом, чтобы в случае необходимости можно была достать все инструменты. Если же места катастрофически не хватает, достаточно будет не хранить резиновые изделия рядом с маслом во избежание их порчи.

Автомобилистам также напоминают, что шиномонтаж — это достаточно грязная работа, так что при себе им советуют иметь «синюю блузу», а лучше полноценный комбинезон, закрывающий одежду.

Полностью ознакомиться с книгой «Пневматические шины для автомобилей. Подробные сведения о пользовании и вулканизации» от 13 августа 1905 года вы можете на сайте Национальной электронной библиотеки.