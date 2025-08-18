Как продлить ресурс двигателя автомобиля

Чтобы продлить ресурс двигателя автомобиля, необходимо регулярно менять моторное масло — примерно каждые пять-шесть тысяч километров в сложных условиях эксплуатации. Об этом рассказал специалист Алексей Абрамов.

© Вечерняя Москва

По словам эксперта, не менее важно своевременное обновление антифриза — раз в три-пять лет, в зависимости от типа. Он также настоятельно рекомендовал внимательно следить за состоянием воздушного, масляного и топливного фильтров, которые тоже стоит вовремя менять.

— Топливный фильтр защищает систему от грязи и воды в бензине. Его состояние влияет и на экономию топлива. Этот фильтр меняют реже, обычно на пробегах в 60–120 тысяч километров, — передает слова Абрамова «За рулем».

Министерство внутренних дел подготовило поправки об ужесточении требований к прохождению процедуры технического осмотра. Нововведением предлагается обязать операторов проверять привезенные на осмотр автомобили по федеральной базе такси.

Руководитель Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что в требования по локализации машин могут добавить окраску кузова автомобилей краской отечественного производства.