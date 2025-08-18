Откуда берутся дорогие «блатные» номера на авто

На дорогах России можно встретить подержанные автомобили с номерами, стоимость которых превышает цену самого транспортного средства. Как владельцы получают такие знаки и почему они так ценятся? Об этом рассказали эксперты портала Njcar.ru, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

Желание выделяться на дороге с помощью эффектных номеров есть у многих водителей. В России. Получить красивую комбинацию случайно практически невозможно, хотя официально знаки должны распределяться случайным образом. Исключение составляют номера для спецтехники или ведомственного транспорта.

Тем не менее, существует теневой рынок престижных номеров. Владельцы могут продать свои номера желающим, а те — переоформить их на свое авто по закону. Стоимость таких знаков может быть очень высокой. Причины спроса понятны: официально купить такие номера нельзя, а желание выделиться или получить «счастливый» номер заставляет водителей платить. Поэтому на дорогах можно встретить старые, недорогие машины с дорогими номерами.

Как это работает? Закон не разрешает прямую куплю-продажу номеров. Но есть легальный способ обойти это ограничение. Схема проста: покупается автомобиль с нужными номерами, переоформляется на нового владельца, а затем эти номера переносятся на другое авто. Купленный автомобиль получает обычные номера или отправляется на утилизацию.

Именно поэтому на улицах можно увидеть старые машины с дорогими номерами. Их покупают только ради номеров, продают вместе с машиной, а затем транспорт, оставшийся без номеров, возвращается прежнему владельцу или перепродается.