Автогонщик рассказал о скрытых причинах быстрого расхода масла

Повышенный расход моторного масла может быть связан с естественным износом двигателя или неисправностями отдельных узлов, рассказал автогонщик программы развития российского автоспорта SMP Racing Константин Сугробов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Автогонщик рассказал, что одной из причин большого расхода является износ поршневых колец и цилиндров: при нарушении герметичности камеры сгорания масло проникает внутрь и сгорает вместе с топливом, оставляя синий дым из выхлопной трубы. Проблема может усугубляться износом маслосъемных колпачков, которые перестают удерживать масло на направляющих клапанов, добавил он.

«Нарушение работы системы вентиляции картерных газов тоже ведёт к повышенному расходу: избыточное давление в картере выталкивает масло в цилиндры. Протечки через сальники коленвала, прокладку клапанной крышки или поддона картера приводят к утечкам наружу, что заметно по пятнам под автомобилем», — поделился Сугробов.

Эксперт добавил, что качество масла также играет роль: использование неподходящей вязкости или поддельных смазочных материалов ускоряет износ двигателя. Перегрев мотора разрушает структуру масла, что снижает его защитные свойства и способствует расходу, дополнил эксперт.

