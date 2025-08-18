Отлично и ужасно: владельцы про китайский кроссовер Jaecoo J8

Jaecoo J8 — это достаточно крупный кроссовер и самая большая модель в российской линейке бренда. Его длина — 4820 мм. Двухлитровый наддувный двигатель мощностью 249 л.с. состыкован с преселективным семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Спереди стойки Макферсон, сзади многорычажка, намекающая на наличие полного привода. За информацией об особенностях эксплуатации этого симпатяги традиционно обращаемся к интернет-сайту Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

© Quto.ru

Как отмечено выше, китайским паркетником восторгаются или тихо его ненавидят. Владелец Андрей Агафонов склонен оценивать машину позитивно, хотя и упомянул один известный недостаток. «2 литра, 249 сил, полный привод, просторный задний ряд, большой багажник, 210 мм. клиренса — Jaecoo J8 просто создан для семейных. К машине реально сразу привязались. Комфорт, расход, богатая комплектация и отделка под премиум, много места в салоне и багажнике давали свой кайф.

И как всегда есть одно но, из-за которого меня даже посещали мысли сдать дилеру обратно и поставить крест на китайцах как таковых. В общем то, да, это тот самый увод — Джек постоянно стремился вправо. Я встречал описание этой проблемы в клубе в телеграме, но со всей веткой не ознакамливался, так-как в конце проблема по итогу решалась, причем дилером и в рамках гарантии.

Сначала думал, что может давление подспустило, пошёл проверять колёса, выставил одинаковое на всех, не помогло. После была балансировка колёс, замена покрышек местами, даже резину новую купил, но никак. Честно, в целом проблема не слон — машина ехала с комфортом и тихо, да, с подруливаниями, но остальные плюсы закрывали это. Но тут моя принципиальность не давала покоя, J8 пускай и реагировал на руль нормально, но рулить приходилось влево постоянно.

© Jaecoo

Поняв, что проблему самостоятельно решить не получается, к ТО-0 доехал до дилера и рассказал, что это надо исправлять. Сходу предложили сход-развал, согласился, но вспомнил, что в клубной ветке как раз писали про то, что он очень вряд ли поможет. И пока машину проверяли, подумал: почему бы не написать в представительство сразу? В той же телеге написал им, даже отрицать не стали, сразу попросили VIN, чтобы проконтролировать ремонт.

И вот не знаю, повлияло ли так быстро или просто совпало, что дилер нормальным оказался, но они позвонили и предложили машину оставить на сутки, чтобы проверить все варианты и починиться сразу, без повторных посещений.

Бесплатный развал, калибровка нуля, какие-то ещё манипуляции со стойками и мастер-приемщик зовет проверять. Но что проверять, когда J8 уже на парковке дал понять, что вправо ему теперь не нужно, теперь только вперед!», — рассказывает он.

© Jaecoo

Тем временем Maximus негодует и, кстати, упоминает увод в сторону: «Купил летом 2024 года на эмоциях. Большой, симпатичный вроде, полный арш по опциям.

Потом начались проблемы. Пробои подвески при проезде лежачих, нити обогрева лобового стекла, постоянно тянет вправо. Сейчас что-то с мотором, походу, странные звуки начались. Подумал, что конкретно мне так не повезло, но в сервисе сказали, что это частые примеры обращений.

Решил продать, пока не посыпалась окончательно, сдав в трейд ин. Тут было самое большое разочарование. Я покупал авто за 4.4 (Supreme), а принять могли там же, где покупал, за 2.5 Это как вообще? Минус 2 млн или почти половина за 1 год???

В общем, от авто одни расстройства и финансовые потери... Тут все такие хвалебные отзывы оставляют, понять не могу. В сервисе плюются от этой машины из-за количества обращений по гарантии. Разочарован полностью. Кто выбирает новый авто — подумайте, нужны ли вам такие проблемы».

© Jaecoo

Пользователь с ником Автовладелец тоже не в восторге: «Купил в летом 2024. Причём в семье есть ещё свежие машины.

Повелся на неплохой дизайн внутри, кучу функций и, как основное, стоимость этого всего в совокупности. Несмотря на то, что в ПТС были указаны подрулевые лепестки (РКПП с возможностью ручного переключения), по факту их уже не было. Но как позже выяснилось, это — самая маленькая из проблем данного авто.

Через неделю выяснилось, что у меня некачественный уплотнитель заднего стекла, была протечка и весь багажник был в воде. Заменили по отзывной, но забыли просушить. На второй день после покупки столкнулся с уводом вправо, который признал сам дилер и после проверки качества (фото оттуда как раз).

Ок, был готов на замену, но потом подключилось представительство Чери и отменило замену, назначив экспертизу.

По итогу пришлось идти в суд и по итогу вернул авто дилеру со всеми компенсациями. Взамен ничего покупать не стал, т.к., как говорил ранее, есть ещё машины в семье.

© Jaecoo

Кто задумывается о покупке: 1. У половины авто (по опросам в профильных ТГ каналах) увод в сторону. Дилер признаёт, даже есть перечень мероприятий. Только далеко не всем он помогает(если вообще помогает). По итогам судебных историй выяснилось, что у машины конструктивная, скажем так, особенность - несоответствие передних колес друг другу, из-за которого и возникает пресловутый увод. Двигают подрамник, чтобы выставить, но, во-первых, это далеко не всегда помогает, а во-вторых, это странно, что на новой машине надо двигать подрамник, чтобы она ехала ровно. Для понимания, что такое увод. Это когда ты держишь руль, а машина едет вправо. Чтобы она ехала прямо, необходимо постоянно чуть подруливать влево. Или создавать постоянное усилие на руле влево. И вам требуется, например, поменять температуру, что делается из меню сенсорного экрана. Пока вы туда отвлечетесь, установите температуру, пройдет пара секунд. Машина за 2-3 секунды на скорости около 100 км/ч просто меняет полосу. И если кто-то есть в этой полосе... Как следствие увода — некорректная работа ИКК — интеллектуального круиз-контроля (и круиз-контроль, и ведение в полосе). Авто уводит вправо, а ИКК пытается скомпенсировать увод движением руля влево (хотел тут выложить видео, но только ссылкой на соц сети можно). 2. Нити обогрева лобового стекла. Почти у всех работает порядка 70% только (также по информации профильных ТГканалов). Стекло меняют по гарантии, но имейте ввиду, что замена стекла влияет на утрату товарной стоимости (УТС). После замены лобового вы уже не сможете воспользоваться УТС плюс это уже будет не завод. 3. Цепи мотора. Их два типа, А и В. И какой-то из них начинает греметь к 10 тыс. км. 4. Парктроники. После того, как установите номер стандартного (длинного) образца, у вас будет срабатывать на рамку номера. Лечится адаптером (на авито 1,5 тыс руб.) 5. Климат-контроль. Задний вообще не реагирует на смену температуры. Передний тоже может глючить. Лечится прошивкой. 6. Потеря стоимости. Посмотрите на годовалые машины, их стоимость и срок, который объявления висят в продаже. 7. Часть дилеров отказывается от продажи этой марки (Автомир, Ключ Авто) ввиду большого количества обращений по гарантии.

По этим недостаткам складывается устойчивое ощущение, что машину выпустили крайне сырой на рынок. Никто толком не тестировал, не проверял её. И, как результат, покупатели являются подопытными, кто вынужден или мириться, или возвращать этот полуфабрикат. Даже с учетом стоимости — этот продукт не стоит своих денег и попросту небезопасен».

© Jaecoo

А вот у Димы автомобиль не вызывает негативных эмоций: «Купил Jaecoo J8 в комплектации Supreme полгода назад и полностью доволен выбором! Машина в сером металлике выглядит просто шикарно - солидный, стильный. В салоне огромный экран мультимедиа и цифровая приборка, не всем это нравится, но это глобальный тренд и выглядит он неплохо. Качество материалов на высоте: мягкий пластик, кожаные сиденья с перфорацией, приятные на ощупь вставки под металл. В дороге J8 показал себя отлично: двухлитровый мотор чувствует себя уверенно, при этом коробка отрабатывает плавно, без подпинываний. Особенно радуют помощники — с адаптивным круизом реально стал проезжать больше на дальняк, камеры вкруг помогают парковаться везде. Расход топлива в смешанном у меня получается около 11-12 литров, что вполне себе норм для 249 сил. Багажник вместительный, у нас маленький ребенок и хватает места для всего барахла. За полгода езды никаких серьезных нареканий — только один раз глюкнула мультимедийка, но после перезагрузки все заработало. Дилерский сервис порадовал внимательным отношением. Если сравнивать с одноклассниками за аналогичные деньги, Jaecoo J8 дает гораздо больше опций и эмоций. Рекомендую по цене-качество!».