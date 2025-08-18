В РФ продают Honda CR-V 2013 года в идеале

"РГ" удалось выяснить, что в продаже в Москве возникла "капсула времени" Honda CR-V 2013 года. Кроссовер выпущен в США, оснащен ресурсным двигателем и стоит меньше Geely Monjaro.

Владелец Honda CR-V сообщил, что купил кроссовер с пробегом 8 тысяч км в 2023 году, сейчас на одометре авто - 19,5 тысячи км.

Также продавец обратил внимание, что Honda CR-V оснащен надежным атмосферным двигателем объемом 2,4 литра в паре с классическим гидроавтоматом, а не вариатором. Привод - полный.

Комплектация - Executive: отделка - кожа, панорамный люк, различные электрорегулировки, подогрев передних сидений. Плюсом установлены защиты картера ДВС и трансмиссии, заднего редуктора, топливопроводов.

Состояние ЛКП неидеальное - есть мелкие недочеты, которые были получены во время парковок во дворах, на лобовом стекле - трещина от камня. Но в ДТП кроссовер не участвовал, все детали родные.

Цена - 3,79 млн рублей. Для сравнения: одноклассник Honda CR-V - Geely Atlas - стоит в России от 3,72 млн рублей за версию с "автоматом" и полным приводом.