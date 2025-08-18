Как обжаловать штрафы системы "Платон"

Водители большегрузов зачастую получают штрафы, с которыми они не согласны.

© Российская Газета

Многие, в том числе и законопослушные граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица, занимающиеся грузоперевозками, при исправном бортовом устройстве все равно получают штрафы. Это связано в том числе и с радиоэлектронной борьбой (РЭБ), в ходе которой заглушаются сигналы, сбивается навигация, что влияет на работу бортового устройства, с помощью которого происходит оплата проезда автомобилей свыше 12 тонн по трассам федерального значения", - поясняет "Российской газете" адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов "812" Марина Калмыкова.

По ее словам, есть два варианта обжалования постановлений о привлечении к административной ответственности ч. 1 ст. 12.21.3 КоАП РФ.

Первый вариант распространяется на физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц, но более действенным является, когда обжалуется постановление в отношении физического лица.

В данном случае все просто - жалоба подается в течение десяти дней со дня получения копии оспариваемого постановления в районный суд по месту совершения административного правонарушений.

Сложности возникают, когда индивидуальный предприниматель использует свои транспортные средства для осуществления предпринимательской деятельности, или же юридические лица, занимающиеся грузоперевозками, получают чуть ли не ежедневно такие штрафы, их может быть 5, 10, 15 и выше.

"Безусловно, при таких обстоятельствах нарушения могут быть в один день в разных районах, регионах, ведь машина едет по маршруту. И это усложняет задачу не только по формированию, сбору и направлению документов в различные суды, которые необходимо определить по каждому вменяемому правонарушению, но и также ограничивает возможность участия в судебном заседании по рассмотрению жалобы, получению решения по результатам рассмотрения жалобы, подаче жалобы в вышестоящий суд. Чтобы избежать трудоемкую процедуру, есть второй вариант обжалования таких постановлений - через арбитражный суд. Но здесь важно понимать, что в арбитражный суд можно подать такие жалобы, если к административной ответственности привлечены лица, осуществляющие предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а штраф связан непосредственно с осуществлением такой деятельности", - поясняет юрист.

Обжалование в арбитражный суд расширяет границы в части выбора арбитражного суда, в который направляется жалоба: по адресу или месту жительства заявителя либо по адресу административного органа, которым принято оспариваемое решение о привлечении к административной ответственности.

Такое заявление также не облагается государственной пошлиной, в нем можно обжаловать ряд постановлений о привлечении к административной ответственности, безусловно, сроки на обжалование которых не истекли, или же подлежат восстановлению по уважительным причинам, что существенно сокращает количество документов, уменьшает расходы на их направление. "К остальным плюсам относятся: возможность подачи заявления и пакета документов электронным способом, легко отследить движение дела на сайте арбитражного суда, увидеть принятое решение, в кратчайшие сроки обжаловать без необходимости получения решения на бумажном носителе, и, конечно же, рассмотрение в порядке упрощенного производства (без участия сторон), - констатировала юрист.