От каких моделей Toyota нужно держаться подальше

Toyota традиционно воспринимается как эталон мирового автопрома. Однако даже в её модельном ряду есть автомобили, которые лучше обходить стороной. Об этом "Российской газете" рассказал автоэксперт Александр Ковалев.

"Начнём с самого очевидного примера - Toyota bZ4x. Первый электромобиль бренда оказался громким разочарованием. На рынок он вышел уже устаревшим: по запасу хода, мультимедиа и оснащению уступал не только корейским, но и китайским конкурентам. Вдобавок в холодную погоду bZ4x теряет мощность при зарядке настолько, что это стало предметом регулярной критики. Если и выбирать электромобиль, то точно не этот. В списке "избегать" есть и культовые, но откровенно возрастные модели вроде Toyota Mark II. Когда-то они собирали фан-клубы, сегодня же покупка такой машины - лотерея, где велик риск нарваться на распил. При этом прайс-листы на них упорно держатся на высоком уровне. Среди актуальных бензиновых Toyota стоит осторожнее относиться к двум полным противоположностям - купе Supra и минивэну Sienna. Supra стала спорным результатом сотрудничества японских и немецких инженеров, а Sienna регулярно получает негативные отзывы от американских владельцев по части надёжности", - отметил специалист.

