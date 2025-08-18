Chevrolet анонсировала новую модель для Узбекистана

Местное представительство марки анонсировало новую модель, которая дебютирует через неделю — 25 августа 2025 года. Отмечается, что автомобиль якобы предназначен специально для Узбекистана. Подробностей о нем пока нет — только изображения с очертаниями оптики и накрытым покрывалом кузовом.

«Приближается модель, в которой объединены новая мощь и роскошь. За ее силуэтом скрывается гармония мощности, технологий и безупречного дизайна. Это не просто автомобиль — это новый опыт, новый ритм жизни», — описывают модель в местном офисе Chevrolet.

© Chevrolet Uzbekistan

Один из тизеров сопровождает надпись tez kunda, что переводится с узбекского языка как «скоро». На втором покрывало скрывает кузов некоего внедорожника.

Судя по оптике и пропорциям, речь может идти о Tahoe — возможно, о китайской версии с «уменьшенным» двигателем L3B объемом 2,7 литра. Четырехцилиндровым мотором Tahoe обзавелся в конце прошлого года, такой вариант дебютировал на автосалоне в Гуанчжоу. Он выдает 303 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента и сочетается с 10-ступенчатым автоматом, разгоняя внедорожник до 100 километров в час за 8,5 секунды.

Chevrolet остается лидером узбекского авторынка: несмотря на падение на 19,5 процента в первом полугодии, его доля составила 63 процента, подсчитали в «Автостате». Daewoo, которому принадлежит второе место, занимает только 16,9 процента. Среди моделей первая тоже Chevrolet: лидерство удерживает бюджетный Cobalt, спрос на который вырос на шесть процентов.