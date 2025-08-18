В импорте авто с пробегом в РФ идет смена трендов

Глава "Автостата" Сергей Целиков проанализировал ситуацию с ввозом иномарок с пробегом в Россию и назвал три основных тренда.

© Российская Газета

Импорт "бэушек" растет: за 7 месяцев 2025 года в Россию завезли почти 229 тысяч авто с пробегом (+7% к аналогичному периоду прошлого года).

Второй тренд - смена приоритетов. Если раньше россияне отдавали предпочтение японским автомобилям, то теперь активно растут поставки из Китая (+406%) и Южной Кореи (+94%). Импорт через Беларусь и Киргизию снижается, а вот поставки через Грузию набирают популярность.

В-третьих, отметил эксперт, доля автомобилей с правым рулем в импорте снижается. За три года произошло сокращение с 88% до 51% от общих поставок. С января по июль текущего года доля ввоза "праворулек" уже сократилась на 10%, а импорт авто с левым рулем вырос на 33%.

Ранее стало известно, какие иномарки являются лидерами по объему продаж в России начиная с 1995 года. Так, первое место удерживает Kia - продано 2632000 авто.