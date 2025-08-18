Chery заняла первое место среди производителей бензиновых автомобилей в КНР

Chery заняла лидирующую позицию среди производителей автомобилей с бензиновыми двигателями в Китае по результатам июля 2025 года. В этом месяце компания произвела более 150 тыс. автомобилей с традиционными силовыми установками, опередив своих конкурентов.

Статистика была составлена на основе данных о поставках машин с заводов дилерам и корпоративным заказчикам в Китае, без учета зарубежных производственных площадок.

Хотя некоторые компании смогли добиться успеха, общий интерес к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания в Поднебесной продолжает снижаться. По информации портала "Китайские автомобили", за первое полугодие 2025 года реализация таких машин упала на 1,8% и составила 5,42 миллиона единиц. В то же время гибриды и электромобили показывают значительный рост - их продажи увеличились на 34,3%, достигнув отметки в 5,52 миллиона штук.

Многие автопроизводители в Китае переориентируются на новые источники энергии, но Chery, будучи крупнейшим экспортером, продолжает производить бензиновые автомобили для зарубежных рынков в больших объемах.

По данным на июль, компания отгрузила 153 171 автомобиль, что позволило ей значительно опередить ближайшего конкурента - марку Geely, которая произвела 107,6 тысячи машин. Geely, в свою очередь, придерживается стратегии параллельного развития как традиционных, так и электрифицированных моделей.

Третье место заняло совместное предприятие FAW Volkswagen, выпустившее 102 тыс. автомобилей. На четвертой строчке расположилось SAIC Volkswagen с результатом 75,5 тыс. единиц.

В рейтинге также представлены другие крупные игроки, такие как Changan, который занял шестое место с показателем в 60, 6 тыс. штук. За ним следуют GWM с результатом в 56 тыс. единиц, а также GAC и Hongqi, производящие 19,1 тыс. и 17, 8 тыс. машин соответственно.

Заключительные позиции в топ-25 занимают такие бренды, как Livan, JAC и BAIC, которые также внесли значительный вклад в общий объем производства.

