В России взлетела цена ремонта европейских автомобилей

За последний год средняя стоимость ремонта автомобилей из Европы в России подскочила на 25-35 процентов. Об этом со ссылкой на участников рынка и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) пишут «Известия».

© Lenta.ru

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин рассказал, что восстановление таких машин по ОСАГО подорожало на 31,8 процента, до 173,3 тысячи рублей.

Независимый эксперт Андрей Бархота добавил, что в зависимости от модели цена ремонта увеличилась 25-65 процентов, причем нижняя граница возникает только из-за использования неоригинальных запчастей.

Представитель ВСС указал, что одной из причин взлета расходов стал рост стоимости самого ремонта, что связано с нехваткой специалистов. По словам Бархоты, сказались общая инфляция и переманивание компетентных сотрудников, которые занимаются автосервисы.

Другой причиной называют цены на детали, которые могут увеличиваться в два раза, если владелец хочет получить деталь быстрее. По данным «Согаза», запчасти для Renault за год выросли в цене на 33 процента, для Skoda — на 20 процентов, для Volkswagen — на 70 процентов и более.

Эти издержки участники рынка связывают с санкционным давлением. Сроки поступления запчастей растут, а спрос сохраняется, поэтому поставщики поднимают цены. Предпосылок для изменения тенденции нет, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Напротив, если сложности с логистикой сохранятся, то можно ожидать нового роста.

По мнению аналитика, для премиум-сегмента к концу года удорожание деталей может превысить 40 процентов, так как в нем потребность в оригинальных деталях особенно высока.

В июле сообщалось, что по итогам 12 месяцев стоимость регулировки схода-развала колес в среднем подорожала на 45 процентов, до 2427 рублей, а мойка — на 25 процентов.