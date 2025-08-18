Появились первые живые фотографии кроссовера Tenet T8

Учитывая, что вместо номеров утверждённого образца на бамперах установлены именные таблички, можно предположить, что машины выставили перед неким официальным мероприятием. Напомним, что автомобили Tenet из китайских машинокомплектов выпускают на бывшем заводе Volkswagen на окраине Калуги.

Как стало известно ранее, в движение Tenet T8 приводит 1,6-литровый турбомотор отдачей 150 сил, с которым сочетаются 7-ступенчатый «робот» и передний привод. Колёсная база пятиместной модели составляет 2670 мм.

В оснащение входят виртуальная панель приборов, экран медиасистемы диагональю 12,3 дюйма, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, акустика Sony, атмосферная подсветка салона, а также набор подогревов.

Кроме того, в ближайшее время линейка моделей будет расширена за счёт среднеразмерного городского кроссовера под индексом T7. Выпуск автомобиля также будет налажен на бывшем заводе Volkswagen.