"Живые" продажи "Москвича 8" начались, но его почти нигде нет

Автомобильный завод "Москвич" 22 июля 2025 года официально объявил о начале продаж своего флагманского кроссовера "Москвич 8". Однако фактические поставки в дилерские центры оказались отложенными. Первые автомобили добрались до покупателей лишь спустя две недели после старта продаж - 7 августа в подмосковном автоцентре, сообщают "Китайские автомобили".

В течение этого времени дилеры сообщали о готовности принять заказы, но отмечали отсутствие машин в шоурумах. Представители автоцентров в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде заявляли, что сроки поставок остаются неопределенными, а первые экземпляры ожидались лишь к концу августа.

Первым дилером, оформившим продажу "Москвич 8", стал автоцентр "Рольф Химки". Клиенту был передан автомобиль в комплектации "Премиум" стоимостью 3,37 млн рублей, приобретенный по системе trade-in. В наличии на тот момент оставались два кроссовера в комплектации "Техно" стоимостью 3,21 млн рублей.

Стартовая цена модели, согласно рекомендованному прайс-листу, составляет 2,98 млн рублей, однако автомобилей в базовом исполнении у дилеров пока нет. В качестве бонуса в некоторых центрах предлагаются скидки при оформлении автомобиля в тестовую эксплуатацию или при покупке через кредитные и trade-in программы.

На данный момент завод поставляет автомобили в ограниченном цветовом ассортименте - белом и черном. Также отмечается, что основной объем поставок будет представлен в комплектации "Техно".

По словам представителей пресс-службы "Москвич", в ближайшее время все официальные дилеры получат "живые" автомобили. Производитель рассчитывает, что спрос на новый флагман будет формироваться в сегменте крупных кроссоверов, где главным конкурентом называют Chery Tiggo 8 Pro.

Аналогичная ситуация - у АвтоВАЗа с Lada Iskra: старт продаж объявили месяц назад, но у дилеров практически нет автомобилей для продажи. Это, по мнению некоторых экспертов, привело к снижению продаж Vesta и Granta и формированию отложенного спроса.