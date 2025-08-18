Мода на новые машины прошла: в РФ вновь делают ставку на ретроавтомобили

Год от года все больше водителей отказываются от новых моделей, представленных в автосалонах, в пользу подержанной "классики" с вибрацией руля, механическими замками и характерным запахом старого пластика и бензина в салоне. Ретроавтомобили - от простых "Жигулей" и "Москвичей" до легендарных Audi, BMW и Volvo - снова, словно 30 лет назад, привлекают внимание и вызывают повальный интерес у настоящих "петролхедов". Чем же вызван этот небывалый бум на автостарину?

© Российская Газета

Раньше старые машины для многих являлись элементом архаики - пыльные, ненужные, их приобретали разве что на запчасти или в качестве первой легковушки, чтобы оттачивать мастерство вождения. Сегодня же они стали объектом культурного наследия, а вокруг них образуются специальные группы и форумы коллекционеров-ценителей, проводятся ежегодные выставки. Владельцы подобных раритетов отныне не просто ремонтируют своих железных коней для личных нужд, они воссоздают историю и приумножают ее ценность в глазах окружающих, побуждая подрастающее поколение, не успевшее застать "янгтаймеры" новыми, оценить всю красоту инженерии прошлых лет.

По мнению специалистов портала 110KM, все дело тут в характере автомобилей. Современные машины содержат в себе передовые технологии, но они напрочь лишены души. А вот старый Mercedes или Volvo - это не просто подержанная иномарка, это настоящий мастодонт с безграничным запасом прочности. Не отстают по надежности и классические советские седаны и универсалы.

Существует и неожиданный аргумент в пользу выбора классических автомобилей - экологичность. Старые машины редко отправляют на свалку, им дают вторую жизнь, ремонтируют, модернизируют, сохраняя их внешний вид и добавляя современные технологии. Это своего рода альтернатива массовому потреблению.

Конечно, езда на подобной технике - это определенного рода риск. В них нет систем ABS, климат-контроля или электронных помощников. Но именно это и привлекает: водитель чувствует дорогу, машину, звук двигателя - все то, что превращает поездку в настоящее приключение.

Интересно и то, что рынок ретроавтомобилей стремительно развивается. Аукционы фиксируют рекордные цены даже на некогда недорогие модели, а по всему миру появляются клубы и фестивали классических автомобилей. От России до Америки проводятся шоу, где внимание приковано не к суперкарам, а к старым седанам с историей.

Сейчас реставрация "янгтаймеров" и "олдтаймеров" стала семейным делом, объединяющим поколения. Отцы передают сыновьям знания о техническом устройстве. Машина становится не просто средством передвижения, а настоящей семейной реликвией.

Поэтому выбор в пользу таких авто - это не каприз, а осознанное решение, стремление к индивидуальности и поиск настоящих эмоций. И если раньше за рулем таких легковушек мы представляли только пожилых людей, то сегодня их активно эксплуатируют и стар и млад.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что российский авторынок взял курс на 30 лет назад.