Livan опубликовала фото своего нового автомобиля размером с «Оку»

Микромобиль Livan Smurf будет представлен в ближайшее время на китайском рынке, сообщает портал carnewschina.com.

Длина автомобиля составляет 3100 мм, ширина — 1558 мм, высота --1610 мм. Колесная база – 2 015 мм. Вместить модель может только четверых. Снаряженная масса – 815 кг. По габаритам модель напоминает отечественную «Оку».

Внутри на выбор покупателя предлагается три цветовых решения: «Сакура Розовая», «Замковый Серый» и «Лесной Зеленый». В салоне есть двухспицевое рулевое колесо, поворотный селектор передач, «парящий» центральный экран информационно-развлекательной системы.

Автомобиль получит 41-сильный электромотор TZ160X30C производства Zhejiang Aosweier Electric Technology Co. Максимальная скорость машины составляет 100 км/ч. Емкость аккумуляторной батареи — 17 кВт.ч, Запас хода 200 км.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров.

Ранее сообщалось, что Leapmotor начал продажи «самого красивого интеллектуального седана».