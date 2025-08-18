Chery раскрыла характеристики кроссовера Jetour T1 для РФ

В сентябре в России начнутся продажи нового кроссовера повышенной проходимости Jetour T1. Стали известны основные ТТХ новинки для российского рынка.

© Российская Газета

На выбор будут предложены две версии, аналогичные китайским:

передний привод - с бензиновым турбомотором 1,5 литра (170 л.с., 270 Нм) и 7-ступенчатой роботизированной коробкой;полный привод (BorgWarner) - с двигателем 2,0 литра (245 л.с., 375 Нм) в паре с 8-ступенчатым "автоматом".

Высота дорожного просвета - 190 мм, глубина преодолеваемого брода - 600 мм, углы въезда и съезда - 28 градусов.

Автомобиль оснащен передней независимой подвеской McPherson и задней многорычажной, обе со стабилизаторами поперечной устойчивости.

По габаритам Jetour T1 практически повторяет уже продающуюся в РФ модель T2: длина Jetour T1 - 4706 мм, ширина - 1967 мм, размер колесной базы составляет 2810 мм.

Цены на Jetour T1 не называются. В Китае кроссовер можно купить за 125-155 тысяч юаней (1,4-1,7 млн рублей). В России стоимость будет минимум в два раза выше.

Ранее "РГ" сообщала, что Jetour T1 уже начали развозить по дилерам в преддверии старта продаж.