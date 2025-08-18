Что делать при встрече с агрессивным водителем

Как вести себя с агрессивным водителем, чтобы сохранить себе здоровье (а то и жизнь), редакции Quto рассказала психолог-консультант, специалист по терапии тяжёлых расстройств личности Катерина Дёмина.

© Quto.ru

Вызвать раздражение на дороге легко. Особенно у того, кто и так уже едет за рулём на взводе, или у человека, который в принципе имеет проблемы с культурой вождения. От встречи с таким не застрахован никто.

Если агрессивный водитель вынуждает остановиться и пытается вывести другого автомобилиста на откровенный конфликт, эксперт советует сначала всё-таки последовать требованию и остановиться. После этого нужно обязательно включить «аварийку» и вызывать полицию.

Чего точно не стоит делать, так это снимать происходящее на телефон. Хотя юристы часто дают такой совет, но в подобной ситуации он может дать обратный эффект. А именно — спровоцировать ещё больший всплеск агрессии в водителе, который и так уже не в состоянии контролировать себя. В этом случае нужно думать даже не про сохранность транспортного средства, а о своём здоровье.